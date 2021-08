Repubblica – Inter, serve tempo: 3 motivi. Calendario amico: deve dimostrare…

Al via la stagione dell'Inter con la sfida col Genoa: il quotidiano Repubblica affronta il tema calendario e l'avvio dei nerazzurri

Con la sfida contro il Genoa , in programma oggi pomeriggio alle 18:30 a San Siro e valida per il primo turno di Serie A , si apre ufficialmente l'era Simone Inzaghi sulla panchina dell' Inter . Il quotidiano Repubblica tratta i temi riguardanti la squadra nerazzurra in vista della prima uscita stagionale.

"All’Inter serve tempo: per trovare un gioco senza Lukaku, per testare sul campo i meccanismi progettati da Simone Inzaghi e per portare alla Pinetina un altro attaccante. Il calendario, per quel che valgono le previsioni sulla carta, è amico dei nerazzurri. Quella di oggi a San Siro col Genoa per l’Inter sarà la prima di cinque partite, in un mese abbondante, contro avversarie che nello scorso campionato si sono classificate dalla nona posizione in giù. Il primo stress test sarà il 26 settembre con l’Atalanta. Da qui ad allora i nerazzurri sono chiamati a fare il pieno di punti, per dimostrare di essere ancora quelli di maggio scorso, nonostante le partenze dolorose di Antonio Conte, Achraf Hakimi e del gigante belga".