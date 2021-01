Repubblica – Inter, trattativa BC Partners-Suning: le quote in pegno non spaventano

Continuano a rincorrersi voci di una possibile cessione di quote da parte di Suning. Entra nel merito anche l’edizione odierna di Repubblica: “Ad attirare l’attenzione dei tifosi sono anche le vicende societarie, con il fondo Bc Partners — che a novembre s’interessò ai diritti della Bundesliga — in trattativa per entrare nel capitale del club. Una ricognizione che non esclude la possibilità di prendere, prima o poi, il controllo. In campo c’è Nikos Stathopoulos, partner del fondo. E non spaventa il fatto che pacchetti di azioni Suning Holding siano in pegno al gruppo di Jack Ma, scomparso da tempo”.