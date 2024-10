Importante risposta europea dell'Inter, che conferma il suo status acquisito in Champions League e si sbarazza facilmente della Stella Rossa per 4-0. Ecco l'analisi di Repubblica: "Dopo il gol del due a zero a San Siro si sono accese le luci dei telefoni, a dipingere sugli spalti il cielo stellato, da vera notte di Champions. E lo stadio intero ha intonato “e per la gente che”, peana della corsa alla finale di Istanbul del 2023, nonostante dalla curva nord non pendessero i soliti striscioni, ma solo il banner istituzionale della Uefa. È presto per dire se il Meazza saprà alleggerirsi del fardello delle minacce, dei condizionamenti e degli affari oscuri messi in luce dall’indagine della procura milanese, ma di sicuro alla prima prova dopo l’alba degli arresti lo stadio è stato un bel vedere.