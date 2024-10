"Missione compiuta: Stella Rossa battuta per il primo successo in Champions , fondamentale per tenere nel mirino i primi 8 posti della classifica. Ma se a Udine si erano visti abbondanti tratti della vera Inter, al netto di qualche sbavatura difensiva, ieri la squadra nerazzurra non ha avuto la sua solita sicurezza di gioco e qualche testa non era completamente sintonizzata sull’impegno". Apre così l'analisi del Corriere dello Sport in merito al successo dell'Inter sulla Stella Rossa.

"Non deve ingannare il punteggio largo, comunque utile per gonfiare la differenza reti. In verità, l’Inter ha vinto quasi per inerzia. Perché i serbi hanno cominciato a lasciare voragini, ma soprattutto perché erano davvero poca cosa, in particolare in difesa. E il fatto che abbiano creato più di qualche brivido, tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, è la conferma di un atteggiamento rivedibile. Colpa del troppo turnover? Possibile, ma siamo sempre lì. Se le rotazioni non vengono fatte in gare come quella di ieri sera quando deve accadere? E, peraltro, i cambi non erano mancati nemmeno contro il Manchester City…", aggiunge poi il quotidiano che poi spiega: