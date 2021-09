Repubblica – Italia, Bastoni avrà una chance. Sensi in ballottaggio con…

Queste le possibili scelte del ct azzurro per la gara di stasera contro la Lituania: i due interisti potrebbero trovare spazio

Una gara da non sbagliare quella di questa sera tra l'Italia di Roberto Mancini e la Lituania. Questa sera il ct azzurro darà spazio a chi ha giocato meno, mettendo in mostra i giovani più promettenti della nostra nazionale. Scrive in merito Repubblica: "Giovani concorrenti crescono: Raspadori qui parte in testa, nella gara con Kean e Scamacca. Non si tratterà dell’unico esame: Bastoni otterrà un nuovo collaudo, Pessina e Cristante o Sensi nel trio di mediana, Bernardeschi da esterno che si accentra in rifinitura, mentre per il posto residuo in attacco si candida ancora Chiesa. L’esame più importante, se a Jorginho venisse risparmiata la terza partita in 8 giorni (come probabilmente a Bonucci, al diffidato Barella, a Emerson), potrebbe essere per Locatelli regista. A Basilea si è distinto per i lanci e per rapidità e intuito superiori. Ieri il ct gli ha dedicato un colloquio tattico personalizzato. Anche il discorso alla squadra è stato più lungo del consueto e non solo motivazionale.