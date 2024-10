Nelle pagelle di Repubblica su Italia-Belgio, il peggiore è Lorenzo Pellegrini . L'espulsione del giocatore della Roma nel primo tempo ha cambiato la partita che fin lì era stata dominata dagli azzurri. 4,5 per il centrocampista: "Quel fallo è uno strappo su una tela candida. Se non sei Lucio Fontana, è un danno irreparabile. Dopo 40’ di cose belle".

4,5 anche per Alessandro Bastoni: "Fa i baffi alla Gioconda di Spalletti: l’imbucata forzata che porta Pellegrini all’entrata da rosso, poi si perde Trossard. Disastro". 5,5 invece per Davide Frattesi: "Stranamente timido". Voto alto per l'altro nerazzurro in campo, Federico Dimarco, 7: "Se Cambiaso è il sasso, lui è la fionda. Due meraviglie ad aprire il campo e la difesa del Belgio. Non si offendano gli altri: il miglior calciatore italiano".