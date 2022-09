Repubblica – Italia, scongiurate altre defezioni: i tifosi hanno temuto quando…

L'assenza di Ciro Immobile sul volo per Budapest ha spinto i tifosi dell'Italia nel timore di altre defezioni dell'ultim'ora. Protagonista di un episodio, in questo senso, anche un calciatore dell'Inter. Si legge infatti su Repubblica di oggi: "Qualche tifoso raccolto davanti allo stadio di Budapest, ieri, vedendo Acerbi, Cristante e Gatti partire prima dell’allenamento su un van nero aveva temuto altre defezioni: in realtà, avevano solo preso il tempo per sottoporsi a qualche massaggio prima di allenarsi. E in fondo la pioggia caduta abbondantissima durante l’allenamento non suggeriva di correre rischi".