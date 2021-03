Repubblica – L’Inter balla sull’orlo del crepaccio. La vetta può far girare la testa

Per il quotidiano la squadra nerazzurra ha rischiato di perdere punti a Parma ma è riuscita comunque a consolidare la vetta

Con un po' di fatica, l'Inter è riuscita a portare via da Parma tre punti fondamentali per la classifica. Decisive le due reti siglate da Alexis Sanchez, come spiegano i colleghi di Repubblica: "La sua doppietta nella ripresa — otto minuti fra una rete e l’altra — porta i nerazzurri a 6 punti di vantaggio sul Milan. Un’altezza dove l’aria è pura e riempie i polmoni, ma che può far girare la testa e mettere paura a chi certe vette non le scala da tempo. Di quel senso di vertigine Antonio Conte aveva parlato alla vigilia. Al Tardini l’Inter è arrivata vicina a cadere".

Ad un primo tempo piuttosto bloccato è seguita una ripresa ricca di emozioni: "Per i primi 45 minuti i nerazzurri hanno ballato sul bordo del crepaccio scavato da D’Aversa. Valenti è stato abile nell’annullare Lukaku, Karamoh è comparso ovunque in campo come un folletto dispettoso, Kucka ed Hernani si sono presi gioco degli stanchissimi Brozovic, Eriksen e Barella. Nella ripresa la qualità superiore dei giocatori interisti, e in particolare del leone scatenato Sanchez, hanno messo le cose a posto: il primo gol nato da un rimpallo fortunato, il secondo dall’ennesima giocata aggraziata e potente di Lukaku. E non è bastato a pareggiare il conto il gol di Hernani, momento più alto di una partita che il Parma ha giocato oltre le proprie possibilità, sbagliando poco e non rinunciando mai a costruire".