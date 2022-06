Repubblica – Inter, probabile la partenza di Skriniar. Su de Vrij e Dumfries…

Come noto da tempo, anche questa estate l'Inter dovrà fare un sacrificio importante per rispettare le indicazioni della proprietà, e il big più vicino alla cessione sembra essere Milan Skriniar. Ma non è il solo, come scrive Repubblica: "Anche quest'anno l'Inter dovrà incassare dal mercato più di quanto spenderà, per volere della proprietà e per i paletti Uefa, con cui si prepara a concordare un nuovo settlement agreement. La partenza di Skriniar per Parigi, a una cifra vicina ai 70 milioni con bonus, è probabile. De Vrij potrebbe rientrare nel dialogo col Chelsea, a cui piace anche Dumfries, seguito da mezza Premier e non solo. Il fatto che l'Inter stia chiudendo per Bellanova lascia pensare che la partenza del treno olandese non sia da escludere".