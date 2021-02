Repubblica – PPTV non trasmette più la Serie A: accuse a vicenda con IMG

La questione dei diritti tv del campionato italiano in Cina continua a tenere banco

PPTV, l'emittente di proprietà di Suning, ha smesso di trasmettere la Serie A in Cina. Il caso va avanti ormai da qualche settimana. Repubblica prova a fare chiarezza nell'edizione odierna: "Dopo avere perso la possibilità di trasmettere la Premier League in Cina, la tv di Suning PPTV ha interrotto la collaborazione con la britannica IMG, agenzia che distribuisce i diritti della Serie A all’estero: gli inglesi accusano i cinesi di non pagare. I cinesi accusano gli inglesi di avere violato l’esclusiva".