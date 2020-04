La Repubblica – Ripresa? Serie A ad un bivio. Non svanita ipotesi playoff

Chi vuole ricominciare con il calcio ha soprattutto interessi economici. E’ ormai palese. Nell’ultimo anno il calcio ha fatturato 3.8 miliardi di euro, con un indotto di 7,5 miliardi, e pagato tasse per 1,7 miliardi.

Anche se i tornei dovessero finire qua. L’Inter entrerebbe in CL con Juve, Lazio e Atalanta. Roma e Napoli in EL sicuramente se la classifica fosse questa. Non è ancora finita nel dimenticatoio l’ipotesi dei play off di Serie A anche se andrebbero ridiscussi i diritti tv. Si possono fare a 8, 6 o 4 squadre. Ma qualsiasi formula potrebbe scontentare un club o l’altro.

(Fonte: La Repubblica)