Repubblica – Il risveglio dei leader rialza l’Inter. “E nell’esultanza di Lautaro…”

L'analisi di Repubblica dopo la vittoria dell'Inter sulla Salernitana: Lautaro, Barella e Dzeko protagonisti assoluti

"Belli e addormentati, i leader nerazzurri si sono svegliati tutti insieme e la favola può continuare. Due assist di Barella e uno di Dzeko, tre gol di Lautaro . Poi la doppietta del bosniaco, innescato prima dal nuovo arrivato Gosens poi da Dumfries. A regalare la vittoria all’Inter sono stati i giocatori che nelle ultime partite erano mancati di più". Apre così l'articolo di Repubblica in merito alla netta vittoria dell'Inter sulla Salernitana per 5-0. Un risultato che permette ai nerazzurri di tornare in vetta alla classifica e di avvicinarsi nel migliore di modi alla sfida con il Liverpool di martedì.

"Da subito i nerazzurri hanno fatto la partita, alla maniera dei bei tempi di fine 2021: passaggi veloci, tutti gli undici coinvolti nella manovra e fulminei palloni verticali per le punte. Al primo contropiede sono stati i granata a essere pericolosi, con Verdi che ha sprecato in cielo una bella palla di Djuric. Da lì in poi, solo Inter. Barella, in stato di grazia, ha servito quattro palloni deliziosi a Lautaro. Il primo lo ha lisciato, il secondo lo ha stampato sulla traversa, il terzo e il quarto li ha messi in porta", ribadisce il quotidiano che si concentra poi sull'esultanza di Lautaro. "Nella liturgia dell’esultanza ha riassunto le difficoltà del suo ultimo periodo: l’abbraccio a chi gli ha servito l’assist, quello a Inzaghi che ha creduto in lui nonostante tutto, quello al compagno di reparto («Devo molto al mister, è sempre stato al mio fianco, e ringrazio anche i compagni che giocano di meno»), infine un liberatorio pugno alla bandierina"