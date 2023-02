Repubblica – Serie A, diritti tv anche senza bando: lo scenario. Le Coppe Europee…

Novità sui diritti tv della Serie A dopo l'approvazione del nuovo emendamento: in ballo anche le Coppe Europee

Alessandro De Felice

L’emendamento approvato giovedì in Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio al Senato e di cui Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore, è il primo firmatario cambia gli scenari in tema di diritti tv della Serie A.

Con la norma nuova il bando potrebbe slittare al 2026: come riferisce Repubblica, consentirà alla Lega di A di prorogare di due anni i contratti in vigore con Dazn (tutte le partite) e Sky (tre gare a settimana) in scadenza nel 2024.

Una modifica, non la prima, del Governo sulla legge Melandri:

“Aveva già portato da tre a cinque anni il periodo del nuovo bando, per aiutare gli operatori a pianificare politiche industriali di più lunghi orizzonti”.

Il quotidiano sottolinea i cambiamenti del nuovo emendamento:

“La regola invece il periodo transitorio e ammette la proroga «previa indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative». Dunque: se la Lega SerieA capirà che in giro non ci sono offerte migliori (scenario al momento più che plausibile, l’appeal del campionato non è in crescita, senza contare le incognite sul destino della Juventus), potrà prendere tempo e ossigeno e rinnovare per altri due anni con Dazn e Sky senza bando”.

Cosa succede in caso di offerte più allettanti di nuovi operatori o nel caso in cui DAZN e Sky non fossero più disponibili?

“Secondo l’interpretazione che trapela dalla maggioranza, la Serie A potrebbe comunque assegnare i diritti per due anni andando direttamente sul mercato. Le modalità di applicazione della norma, da chiarire, possono rivoluzionare la partita dei diritti tv”.

In chiusura il bando delle Coppe Europee per il triennio 2024-2027:

“Con la nuova Champions, poi andrà a trattativa privata: dal mercato italiano punta a ottenere 300 milioni. Sky è favorita, la Rai è data in corsa per tornare a trasmettere una partita in chiaro”.