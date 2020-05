Repubblica – Spadafora sempre più solo. Inter, domani riapre la Pinetina

“Spadafora sembra sempre più solo“. Il quotidiano La Repubblica afferma che, nonostante la voce di un decreto governativo imminente per la fine del campionato, il parere decisivo del Comitato tecnico scientifico, l’ok per gli allenamenti individuali per le squadre di calcio rappresenta “uno schiaffo” per il Ministro dello Sport.

A Spadafora non è piaciuta la scelta autonoma del governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini di consentire gli allenamenti individuali nei centri sportivi anche per gli sport di squadra. Una decisione che è stata adottata anche dalle altre Regioni, con il Ministero dell’Interno che ha esteso il decreto a tutta Italia.

Il quotidiano parla anche della ripresa dei lavori in casa Inter: “Domani riaprirà alla Pinetina solo i campi, per chi vorrà allenarsi individualmente. Presenti solo i medici e gli infermieri”.