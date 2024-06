Repubblica – Dominio Spagna, Italia mai all’altezza: la ragione è evidente

L’analisi di Repubblica sul ko dell’Italia contro la Spagna agli Europei: dominio totale, la ragione è evidente per il quotidiano

"Se da 8 anni l’Italia non riesce a battere la Spagna (dal 2016 lo ha fatto solo tre anni fa ai rigori, nella semifinale europea di Wembley, grazie a Donnarumma), la ragione è evidente: il netto divario tecnico. Questo 1-0, che fa seguito ai famosi coccodrilli di Ventura al Bernabeu, e ai due consecutivi inciampi in Nations League con Mancini in panchina, è ben più pesante del punteggio, contenuto da Donnarumma stesso.E rinvia al duello con la Croazia la qualificazione agli ottavi di finale, raggiungibile ma senza potere mascherare le ammaccature”, si legge sul quotidiano.