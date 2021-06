Repubblica – Inter, Vidal può restare. Joao Mario? Lo Sporting non arriva a 5mln

Il punto sugli esuberi nerazzurri da Repubblica: Radja Nainggolan è ad un passo dal restare al Cagliari

Oltre alla cessione di un big, l'Inter dovrà riuscire nell'impresa di liberarsi di tutti gli esuberi troppo pesanti a livello di bilancio. Questo il futuro di alcuni di essi secondo il quotidiano Repubblica: "Aspettando di conoscere il futuro sportivo di Eriksen, è in ogni caso possibile che Vidal (falliti per ora i tentativi di cessione del cileno) in stagione possa trovare spazio come mezzala. Radja Nainggolan, invece è sempre più vicino alla permanenza a Cagliari. Per la cessione di Joao Mario continuano con fatica le trattative con lo Sporting Lisbona, con l'Inter che chiede 8 milioni, mentre i portoghesi non arrivano a offrirne nemmeno 5, bonus compresi. Altro giocatore difficile da piazzare, anche solo in prestito, è Pinamonti. Non è infatti facile trovare squadre pronte a pagargli 2,5 milioni netti di stipendio a stagione".