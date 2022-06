CdS – Inter, definita la rescissione di Vidal: ecco tempistiche e quanto costerà

Manca ancora l'ufficialità, ma l'esperienza all'Inter di Arturo Vidal è di fatto terminata: il centrocampista cileno, dopo due stagioni in nerazzurro, rescinderà il suo contratto e proseguirà altrove la sua carriera. Accordo raggiunto tra le parti per quanto riguarda la buonuscita, come spiega il Corriere dello Sport: "Per quel che riguarda il cileno è già tutto a posto: la cifra della sua buonuscita era concordata, intorno ai 4 milioni con il Decreto, e al 30 giugno Re Artù sparirà dalla rosa sul sito nerazzurro".