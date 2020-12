Resende in corsa per il suo primo titolo con Inter Esports: oggi la fase finale

Pedro Resende, giocatore di INTER ESPORTS, si è qualificato per la fase finale della prima XBOX FIFA Global Series, regione Sud America, che si terrà oggi, 5 dicembre.

Il brasiliano ha già garantito il quarto posto, ma può lottare per andare fino in fondo e vincere la Serie. Il primo step sarà giocare per superare il suo connazionale Gabriel PN della squadra R10. Dopo Pedro potrà giocare contro il perdente della partita tra PHZIN R10 e Ramapazzo R10 e se vincerà anche questa partita, raggiungerà la finale.

Il vincitore della finale porterà a casa 5.000 dollari, il secondo classificato 3.000, il terzo 2.000 e il quarto 1.500. Nonostante la difficile stagione Pedro ha già dimostrato di essere in grado di vincere un titolo di qualificazione come ha fatto negli ultimi anni, in particolare nella eClub World Cup.

Pedro sarà in grado di essere competitivo e raggiungere la finale? Per saperlo sarà possibile seguirlo in diretta, a partire dalle 14:00 (GMT-3) | 19 (CET):

– YouTube EASportsFIFABrasil (portoghese)

– Twitch EASportsFIFABrasil (portoghese) e EASportsFIFA (inglese)

(Inter.it)