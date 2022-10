Retroscena Barça: notte insonne per Xavi dopo l’Inter, ai suoi ha detto…

La situazione in casa catalana dopo il pari al Camp Nou contro l'Inter e l'eliminazione ad un passo in Champions League

Alessandro De Felice

Il pari contro l'Inter per 3-3 al Camp Nou nel quarto turno del Gruppo C ha spento quasi totalmente le speranze di passaggio del turno al Barcellona. Il Corriere dello Sport riporta alcuni retroscena del post partita in casa blaugrana:

Xavi avrebbe optato per una punizione nei confronti della squadra: "In quelle ore agitate è stata anche presa la decisione punitiva di annullare il venerdì di vacanza, concesso in un primo tempo ai giocatori".

"Il pupillo di Guardiola ha trascorso una notte insonne. Incredulo per gli errori difensivi dei suoi, definiti a caldo 'imperdonabili e gravi'. Secondo quanto assicura As, appena arrivato a casa avrebbe visionato il video integrale della partita per analizzare in profondità gli svarioni di Piqué e compagni di reparto" si legge sul quotidiano.

Nel dopopartita l'ex centrocampista ha chiarito la situazione:

"La Champions ormai è una chimera, meglio concentrarsi sulla Liga, a partire dal Clasico di domenica prossima. Questo il succo del discorso di Xavi ai suoi ragazzi, che ha preceduto la mesta seduta di allenamento del Barça all’indomani del 3-3 con l’Inter. La rete sul finale di Lewandowski, che a livello teorico mantiene ancora vivo un flebile filo di speranza, infatti, viene vissuta alla stregua di un perverso prolungarsi dell’agonia".