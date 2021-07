Calhanoglu e la maglia numero 20: cosa c’è davvero dietro la scelta

Perché il nuovo centrocampista nerazzurro ha scelto la casacca numero 20 per la prossima stagione

Hakan Calhanoglu ha scelto la maglia numero 20 dell'Inter. Una decisione su cui è tornato lo stesso centrocampista turco nell'intervista a DAZN, svelando i veri motivi che lo hanno spinto a optare per la 20 nerazzurra: ”L'ho scelta perché 10+10 fa 20. Numero di Recoba? Ho visto sui giornali, ma non ho scelto per quello. Ho sempre avuto la 10, ma qui ce l'ha Lautaro Martinez: per quello 10+10, 20".