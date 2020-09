L’Equipe – PSG, retroscena Icardi: Tuchel non voleva riscattarlo, ma Leonardo…

Mauro Icardi ancora a secco. L’ex capitano dell’Inter non è ancora riuscito a segnare da quando la Ligue 1 è ripartita. L’argentino non è riuscito a riuscito ad andare in gol contro Metz e Nizza. Il quotidiano L’Equipe rivela un retroscena legato al riscatto da parte del Paris Saint-Germain dal club nerazzurro, ufficializzato il 31 maggio scorso.

Il tecnico Thomas Tuchel non era convinto di riscattare Icardi ma il direttore sportivo Leonardo ha valutato l’opportunità di abbassare la cifra del trasferimento a titolo definitivo di 15 milioni di euro un’occasione da cogliere al volo. Così l’ex calciatore brasiliano ha convinto il suo allenatore a trattenere l’attaccante argentino.