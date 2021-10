Retroscena Inter: dopo Dzeko la dirigenza era convinta di chiudere questo colpo

Un interessante aneddoto su un colpo di mercato che l'Inter era pronta a chiudere la scorsa estate, prima dell'affare Correa

Un retroscena di mercato che riguarda l’Inter, a poche ore dalla sfida di campionato contro la Lazio. Ci sarà la sfida tra Simone Inzaghi e il suo passato, ma a gara in corso è probabile anche vedere in campo un altro ex biancoceleste: Joaquin Correa. Come svelato da grandhotelcalciomercato.com, sito gestito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, in estate, dopo il colpo Edin Dzeko, “Tra tutti i nomi vagliati, alla fine, sono due i principali: Marcus Thuram del Gladbach e, appunto, Joaquin Correa. Passano i giorni e la dirigenza nerazzurra si convince: si va sul francese. Se non fosse che, proprio in quelle ore, Thuram subisce un brutto infortunio, rimescolando le carte in tavola”. Poi è arrivato l’assalto al Tucu, ma l’Inter era pronta a chiudere per Thuram prima dello stop…