CdS – Retroscena Inter: Inzaghi e quelle parole alla squadra prima del derby…

A rivelarlo è il Corriere dello Sport, che racconta il discorso dell'allenatore dell'Inter ai suoi ragazzi

Alessandro De Felice

Un grande lavoro mentale. Nel momento di difficoltà, Simone Inzaghi ha dovuto lavorare sulla testa dei suoi calciatori e ora raccoglie i frutti. Orgoglio stimolato e qualche ora di libertà in più rispetto al previsto per tranquillizzare i calciatori. L'allenatore dell'Inter ha già fatto meglio del suo predecessore, Antonio Conte, in Coppa Italia e in Champions, e vuole completare l'opera con lo scudetto al primo tentativo.

Il Corriere dello Sport svela un retroscena legato a Inzaghi prima del derby di martedì sera contro il Milan, vinto per 3-0 dai nerazzurri grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al gol di Gosens:

"Inzaghi nei giorni precedenti alla vittoria di Torino aveva puntato il dito contro le critiche che erano arrivate a lui e al gruppo. Le riteneva ingiuste e sottolineandolo con forza, ha scatenato la reazione dello spogliatoio, ulteriormente compattato. Prima della stracittadina di martedì, siccome l'Inter era reduce da tre vittorie di fila in campionato e di critiche non ce n'erano, si è giocato un'altra carta: "Siamo al quarto derby e non ne abbiamo ancora vinto uno. Questo è quello giusto", ha ripetuto più volte.

Handanovic e compagni sono scesi in campo convinti dalle parole del suo allenatore che aveva anche spiegato come, di fronte a un approccio giusto, il Milan poteva andare in difficoltà. Il piano di battaglia, partire subito forte, è stato attuato alla perfezione".