Retroscena Lautaro Martinez: “Ecco i veri architetti del golpe sull’Atletico Madrid”

Un interessante retroscena su Lautaro Martinez. Lo svela oggi Tuttosport a poche ore dalla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter

Un interessante retroscena su Lautaro Martinez . Lo svela oggi Tuttosport a poche ore dalla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: “Nel maggio 2011 papa Giovanni Paolo II venne proclamato beato; Osama bin Laden fu ucciso ad Abbottabad, in Pakistan, dai Navy Seal americani e, nel suo piccolo, l’Inter vinse l’ultima Coppa Italia battendo 3-1 il Palermo in finale. Era il giorno 29 quando a illuminare di stelle la notte dell’Olimpico furono Samuel Eto’o (doppietta) e Diego Milito.

L’uomo che poi, nei panni di direttore tecnico del Racing Avellaneda, ha indirizzato verso l’Inter il futuro di Lautaro Martinez . Architetti del golpe sull’Atletico Madrid, che per primo si era fiondato sull’attaccante, furono, insieme al Principe, Javier Zanetti - una formidabile calamita per ogni giovane calciatore argentino nel mondo - e Piero Ausilio che con un blitz in Argentina blindò Lautaro anche dal tardivo tentativo di rilancio fatto dal Borussia Dortmund”, si legge.