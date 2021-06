Di Stefano (Sky): “Spinazzola, gerarchie ribaltate. Si diceva che all’Inter…”

Un aneddoto interessante direttamente da Sky Sport sull'esterno giallorosso, grande protagonista con la Nazionale

Un interessante retroscena di mercato raccontato da Peppe Di Stefano a Sky Sport. Da una parte Leonardo Spinazzola, grande protagonista agli Europei con la Nazionale, dall’altra l’inter. Queste le dichiarazioni dell’inviato di Sky: “Leonardo Spinazzola ha ribaltato le gerarchie. Io prima dell’Europeo davo Emerson come titolare, invece Mancini ha da subito puntato sull’esterno della Roma. Si diceva che all’Inter non avesse superato le visite mediche, che la Roma non credesse in lui dopo quell’operazione. Ora si è preso la Nazionale e come lo ha fatto”.