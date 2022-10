Retroscena TS: “Inter, in estate Singo nel mirino. Idea sfumata per due motivi”

Da punto di forza a grande incognita. Wilfried Singo al Torino è quasi un problema, perché non rende più come un tempo. Eppure, in estate era finito nel mirino di diversi club, Inter compresa. Spiega infatti TuttoSport: "Singo, che è successo? L’esterno ivoriano, che fino a poco tempo fa era un punto di forza del Toro, si è bloccato: non riesce più a sprintare, a fare la differenza, a saltare gli avversari e mettere in mezzo palloni invitanti. E pensare che nel periodo di maggior splendore era addirittura diventato un uomo mercato, entrando nel mirino dell’Inter (che aveva pensato a lui nel caso fosse partito Dumfries ) e di alcuni club di Premier League.