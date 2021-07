Ribery: “E’ stato bello a San Siro contro l’Inter: peccato aver perso ma…”

Le parole del centravanti francese: "Un anno senza tifosi mi ha reso triste perché non ho potuto approfittare del loro calore"

Intervenuto ai microfoni di Toscana Tv, Franck Ribery, ex centravanti della Fiorentina, ha ricordato così le migliori giocate con la maglia Viola: "È stato bello a San Siro contro l'Inter, peccato aver perso ma è stata una partita importante. Mi dispiace non aver fatto gol col Napoli nell'ultima partita a casa. Ci sono tante cose che potrei citare. Ma va detto che giocare per un anno senza tifosi mi ha reso triste perché non ho potuto approfittare del loro calore. È stato un po' difficile giocare senza tifosi a Firenze".