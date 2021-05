CdS – Inter, impensabile ricavare qualcosa dagli esuberi: offerte solo per i big

Dalla proprietà messaggio chiaro: il mercato in entrata dei nerazzurri sarà necessariamente legato alle uscite

In casa Inter si pensa già alla prossima stagione: il primo punto da affrontare riguarda il taglio degli stipendi, tema che il presidente Steven Zhang affronterà in prima persona oggi con squadra e staff tecnico . Per quanto riguarda il mercato, la linea societaria è chiara da tempo: per fare operazioni in entrata biognerà necessariamente cedere qualcuno. Difficile, secondo il Corriere dello Sport, che un aiuto possa arrivare dagli esuberi:

"Sarebbe bello, come nel mondo delle favole, cedere chi non è ritenuto fondamentale e guadagna molto (Sanchez, Vidal, Vecino, magari Eriksen e Pinamonti) per tenere tutti i big, ma in viale della Liberazione sanno che probabilmente le offerte arriveranno (al ribasso?) solo per i più appetibili (Lukaku, Barella, Bastoni, Hakimi, Martinez, De Vrij e Skriniar) o in scadenza nel 2022 (Brozovic)".