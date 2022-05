Il Giornale – Inter, le richieste di Suning, Marotta e Ausilio dovranno ripetere miracolo

Mentre il Milan è alle prese con il passaggio da Elliott a Redbird, il gruppo cinese ha dato le sue indicazioni sulla prossima stagione

Il Giornale parla dell'ultima giornata di campionato, della lotta a distanza - per lo scudetto - tra Inter e Milan e lo fa soprattutto a partire dalle questioni societarie. Il Milan, alle prese con il passaggio di consegne tra Elliott e Redbird e i nerazzurri, con Suning ancora al comando. Ma a proposito del futuro interista, il quotidiano scrive: "Le ultime disposizioni del gruppo cinese sono state improntate all’auto-finanziamento che vuol dire, per la prossima stagione, produrre un attivo di 60-70 milioni sul mercato e una riduzione del monte-stipendi del 10-15%. La morale è una soltanto: Marotta e Ausilio hanno già fatto un mezzo miracolo nella scorsa estate (cessione di Lukaku e Hakimi per pagare gli stipendi arretrati e pianificare il dopo scudetto) e dovranno ripetersi, per non tralasciare il prezioso lavoro di Simone Inzaghi".