CdS – Inter, non tutto è perduto: ricordi Real Madrid e Liverpool? La scintilla…

L'Inter ha bisogno di ritrovarsi dopo un avvio di stagione da dimenticare, e il Barcellona non è di certo l'avversario ideale per riprendere la marcia. Eppure il Corriere dello Sport invita a non disperare: "Non è il caso di dare tutto per perduto, comunque. L'anno scorso, l'Inter ha dimostrato di sapere reggere certi palcoscenici. Basti pensare a come ha affrontato prima il doppio confronto nel girone con il Real e poi l'ottavo di finale con il Liverpool. È vero che ha perso 3 match su 4, ma si trattava delle due future finaliste. E un paio di quelle sconfitte non erano meritate. Significa che serve lo stesso tipo di Inter. Guarire, insomma, significa tornare quelli di un anno fa. Potrebbe bastare davvero una vittoria per riaccendere la scintilla. Ma prima arriva e meglio è. Altrimenti, il destino rischia di essere segnato…".