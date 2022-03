Bologna-Inter, fino al 25 marzo per il ricorso: “Può esserci ancora vittoria a tavolino”

L'Inter deve ancora presentare ricorso al Collegio di garanzia del Coni, in tal caso potrebbe anche non giocarsi la gara

Non è ancora nota la data per il recupero di Bologna-Inter, anzi ancora non si sa se l'Inter presenterà un nuovo ricorso e quindi otterrà la vittoria a tavolino contro i rossoblù.

"Il club sembra intenzionato a ricorrere al Collegio di garanzia del Coni – la “Cassazione” in questo iter – ma sta prendendo tempo, per non aggiungere un ulteriore impegno a un forcing già serrato tra campionato e coppe. Per presentare il ricorso i nerazzurri hanno tempo fino al 25 marzo e ogni giorno che passa sposta in avanti la data del recupero, permettendo alla squadra di Inzaghi di giocare con calendario e classifica. Bisognerà attendere dunque quella data per capire se il ricorso sarà effettivamente presentato e, in questo caso, la data per l'udienza. Solo quando la decisione sarà passata in giudicato la Lega potrà valutare la data del recupero. E intanto il tempo passa", spiega Repubblica.