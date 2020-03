Ipotesi taglio stipendi ai giocatori, Pecci: “Richiesta comprensibile, se ne può parlare ma…”

“Ridurre gli stipendi ai giocatori? Se ne può parlare. Siamo in una situazione straordinaria, mai vissuta prima e tutto può essere valutato. Non ci sono precedenti. Può darsi che la cosa possa andar bene. Del resto se salta il calcio in tanti restano senza lavoro. Come dicevo è una situazione nuova, mi sembra comunque che possa essere una richiesta comprensibile. Se saltano le società non è una cosa da poco”.

Intervenuto ai microfoni di TMW, Eraldo Pecci, ex giocatore, tra le altre, di Torino e Fiorentina, ed ora opinionista, ha risposto così alla domanda in merito alla possibilità che si possa decidere di ridurre gli emolumenti ai singoli giocatori, vista la situazione attuale.