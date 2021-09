SM – Rientro Correa, notizie contraddittorie: le ultime sulle sue condizioni

Gli ultimi aggiornamenti sul Tucu, fermo ai box dopo la forte contusione al bacino accusata contro il Bologna

Quando torna il TucuCorrea? Le novità sulle condizioni dell'argentino arrivano da Sportmediaset verso i prossimi impegni dei nerazzurri. Ecco quanto evidenziato dal sito: "Notizie contraddittorie sul fronte Correa che ha fatto differenziato visto che il problema al bacino risalente alla partita contro il Bologna non è del tutto superato: l'argentino sta meglio ma sente ancora dolore e, sebbene non sia impossibile immaginarlo in panchina tra due giorni, meglio procedere con cautela e attendere la rifinitura di venerdì", si legge. Simone Inzaghi spera di averlo a disposizione per l'Atalanta o al più tardi per lo Shakhtar.