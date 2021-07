TS – Nuova proposta per rigenerare 7 zone di Milano: presente anche San Siro

La proposta è stata presentata proprio ieri: tra idee e preoccupazioni, cosa succede nell'area di San Siro

Il Comune di Roma ha revocato la dicitura di "pubblica utilità" al progetto per il nuovo stadio della Roma e la notizia, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, ha creato un po' di rammarico anche a Milano. Milan e Inter sperano infatti che non accada lo stesso per quello che sarà il nuovo San Siro . Ora è tutto fermo per le elezioni comunali del prossimo ottobre, ma i due club milanesi sperano di non avere sorprese, spiega il quotidiano.

Che poi approfondisce la situazione: “Ieri è stata presentata a Milano una proposta metodologica per rigenerare sette zone della città, a partire proprio dal quartiere intorno al Meazza, nelle sue zone più degradate, spesso a contatto con aree più residenziali. Coincidenza vuole che, a guidare i lavori, sia stato l’architetto Massimo Roj dello studio Cmr, che è uno dei due soggetti in gara per il disegno del nuovo stadio di Inter e Milan. Cmr/Sportium ha presentato “Gli anelli di Milano”, in corsa insieme alla “Cattedrale” del studio americano Populous. […] Non ci sono punti di contatto tra la rigenerazione della zona San Siro e il nuovo stadio. Solo la prospettiva che l’area intorno al nuovo impianto di Inter e Milan, che comprende molteplici attività nell’idea dei club, potrebbe diventare un forte polo di attrazione per il quartiere rigenerato”, si legge su Tuttosport.