Inter a caccia della rimonta in Coppa. GdS: “Lukaku vuole segnare quando conta, Lautaro non deve…”

39 reti in due. L’Inter punta sulla vena realizzativa della coppia d’oro Lautaro-Lukaku per ribaltare le sorti della qualificazione e conquistare un posto nella finale di Coppa Italia. I due hanno già fatto male al Napoli al San Paolo, esattamente il 6 gennaio scorso: doppietta del belga e tris chiuso dal ‘Toro‘.

In coppa lo ‘score‘ dei due non è memorabile: il numero 9 ha segnato una doppietta al Cagliari, il 10 è a secco. “Romelu vuole segnare quando conta davvero, Lautaro non dovrà pensare al Barcellona” scrive La Gazzetta dello Sport.