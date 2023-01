Inter, prosegue la rimonta della Primavera di Chivu. E domenica c’è il derby

5 risultati utili consecutivi e un 2023 iniziato con una vittoria sul campo dell'Empoli: l'Inter Primavera sembra aver finalmente trovato una seppur minima quadratura dopo un inizio di stagione da incubo e, grazie al successo di ieri, per la prima volta è uscita dalla zona retrocessione. Un momento positivo che i ragazzi di Chivu puntano a confermare anche settimana prossima, quando affronteranno il Milan, reduce dal pareggio per 2-2 contro il Napoli e davanti di solo 2 punti rispetto ai nerazzurri: una vittoria nel derby, oltre alla supremazia cittadina, significherebbe anche sorpasso in classifica, aprendo nuovi scenari per la seconda parte di stagione.