CorSera – Inter, rimonta scudetto al via con Lukaku: quanto giocherà con la Samp

La rimonta scudetto con il ritorno di Romelu Lukaku: la gestione che ha in mente Inzaghi per il belga con la Sampdoria

La rimonta scudetto con il ritorno di Romelu Lukaku . Big Rom è tornato a disposizione con gol dopo appena 4' in Champions League e ora vuole sbloccarsi subito anche in campionato. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport sul suo impiego in vista della sfida contro la Sampdoria di questa sera.

"Dopo aver conquistato il pass (da 20 milioni) per gli ottavi di Champions, l’Inter vuole ora proseguire sulle ali dell’entusiasmo anche in campionato battendo la Sampdoria di uno degli eroi del Triplete, Stankovic, reduce dalla vittoria sulla Cremonese. «Dovremo essere perfetti» ha messo in chiaro Dejan. Un ritorno amarcord non deve però distrarre i nerazzurri, a caccia di punti per la rimonta scudetto: il Napoli è lontano 8 punti, il Milan 5, ma nulla è impossibile. Di positivo c’è anche il recupero progressivo di Lukaku, che stasera potrebbe disputare una mezz’ora dopo il rientro con gol contro il Viktoria Plzen in Champions. Dall’inizio tocca ancora quindi alla coppia Lautaro-Dzeko", si legge.