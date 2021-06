Rinaudo: “Conte-Inter? Non aveva le condizioni per crescere. Inzaghi…”

Le parole dell'ex difensore: "Inzaghi è diverso ma giovane e ha dimostrato di sapere di calcio e sa far giocare bene le squadre"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Leandro Rinaudo, ex difensore, ha parlato così dell'addio di Antonio Conte all'Inter: “Conte ha sempre fatto molto bene. All’estero e in Nazionale. Non aveva le condizioni per poter crescere ancora di più è così hanno deciso di separarsi. Inzaghi è diverso ma giovane e ha dimostrato di sapere di calcio e sa far giocare bene le squadre. L’Inter ha preso un allenatore per programmare anche il futuro”.