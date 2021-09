Rinnovi, dopo Lautaro tocca a Brozovic: l’Inter vuole chiudere in fretta

La dirigenza nerazzurra, terminata la sessione estiva di calciomercato, puntano ora a blindare le colonne della squadra

Terminata la sessione estiva di calciomercato, per l'Inter è iniziata la stagione dei rinnovi: il primo a essere formalizzato, come ribadito dall'ad Beppe Marotta, sarà quello di Lautaro Martinez. Il prossimo, come scrive Tuttosport, potrebbe essere quello di Marcelo Brozovic, in scadenza nel giugno 2022: "Blindato Martinez, si lavorerà per Brozovic. Nonostante si vociferi che l'entourage del croato sia a Milano per motivi legati solo al brand, ma nulla può essere escluso, l'Inter vuole provare a chiudere la questione in tempi brevi".