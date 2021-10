Torino, si accelera per il rinnovo di Bremer: accordo vicino, l’Inter osserva

Il difensore brasiliano è uno dei granata che stanno maggiormente brillando: su di lui gli occhi dei nerazzurri

La crescita esponenziale di Bremer non sta passando inosservata: il difensore brasiliano è una delle note positive degli ultimi mesi di casa Totino, e il club granata è al lavoro per provare a blindarlo. Tante le squadre interesate, tra cui anche l'Inter. Le trattative per il rinnovo, come scrive La Gazzetta dello Sport, sono già iniziate: