CorSera – Rinnovi Inter, il più urgente è Brozovic: ecco la richiesta del croato

In casa Inter tiene banco il tema legato ai rinnovi di contratto di diversi giocatori chiave: se il dossier Lautaro è sul punto di concludersi in maniera positiva, si deve ancora entrare nel vivo per Brozovic e Barella. "La questione più urgente è legata al prolungamento del contratto in scadenza del croato che ora percepisce 4,2 milioni. Le richieste si aggirano attorno ai 6, ovvero una cifra non certo inferiore ai 5 che guadagna il neo-arrivato Calhanoglu", commenta l'edizione odierna del Corriere della Sera.