Pedullà – Lautaro, le cifre del rinnovo. Inter, via alle cessioni illustri: i nomi. Poi Kanté e…

Ore caldissime in casa Inter. Dopo aver ufficializzato l’arrivo dalla Roma di Aleksandar Kolarov, il club nerazzurro è pronto a mettere a segno nuovi colpi. In attesa di Arturo Vidal, che sta trattando la rescissione con il Barcellona, Marotta e Ausilio lavorano su diverse piste. Nel corso della trasmissione ‘Sportitalia Mercato‘, il noto giornalista ed esperto di Calciomercato fa il punto sulle strategie della società di Viale della Liberazione.

“Tra ieri e oggi gli agenti di Lautaro Martinez sono stati in Spagna. Poi arriveranno a Milano tra domani e dopodomani per valutare la proposta di rinnovo dell’Inter, che mette sul piatto un contratto da 6 milioni di euro più bonus. Il mercato dell’Inter è basato sulle cessioni: dalle più illustri come quelle di Brozovic, Perisic e Nainggolan, alle quelle meno come Vecino e Dalbert, che piace al Sassuolo dopo il no alle formazioni turche che lo volevano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Poi si penserà a una punta e al sogno Kanté, con alcune cose impossibili che diventato possibili: il Chelsea non chiude le porte e cerca un altro centrocampista. Si manterrà il patto con il Parma per Darmian, che con Kolarov, Hakimi e Young completerà il pacchetto esterni”.