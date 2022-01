GdS – Rinnovo de Vrij, discorso nemmeno impostato: Inter, valutazioni in corso

Il contratto del difensore olandese scade nel giugno 2023: la prossima estate sarà l'ultima occasione per monetizzare

Perno della difesa, colonna dell'Inter, imprescindibile per i vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina nerazzurra. Nonostante questo, in estate Stefan de Vrij potrebbe lasciare Milano: il contratto del difensore olandese scade il 30 giugno 2023, e al momento non è stato abbozzato nessun discorso riguardante il rinnovo. La dirigenza nerazzurra riflette, anche perchè la sua cessione potrebbe portare benefici economici ed essere anche tecnicamente più "digeribile". A maggior ragione se, come sembra, i nerazzurri dovessero riuscire a mettere le mani su Matthias Ginter: "Con lui l'Inter può fare pure ragionamenti interessanti sul futuro: è vero che i tre centurioni della difesa danno enorme affidabilità, ma servirà comunque un'aggiunta di valore internazionale. Soprattutto se la trattativa con Mino Raiola per il rinnovo di Stefan De Vrij stentasse a decollare: l'olandese scade nel 2023 e le discussioni non sono state impostate neanche in fase preliminare, anche perché il giocatore potrebbe rappresentare una succulenta e benefica plusvalenza per l'estate".