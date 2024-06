In prima pagina il giornale sportivo parla del rinnovo del tecnico che chiede un contratto fino al 2027 a 6.5 mln a stagione mentre il club offre un biennale a 6

Le parole di Dumfries che dalla Germania, dove è impegnato con l'Olanda a Euro2024, ha detto: "Io resto all'Inter, è come casa mia" e il rinnovo di Inzaghisulla prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo scelto dal giornale sportivo è: «Inzaghi accontentati». Un virgolettato che viene spiegato così: "Il club e Simone divisi dall'anno in più. Il tecnico chiede il rinnovo fino al 2027 a 6.5 mln a stagione. La società non si spinge oltre il biennio a 6 ma i segnali sono positivi".