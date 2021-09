SM – Inter-Skriniar, fumata bianca vicina per il rinnovo: cifre e dettagli

Gli aggiornamenti sulla trattativa in corso tra i dirigenti nerazzurro e il difensore, ieri a segno contro il Bologna

Il rinnovo di Milan Skriniar si avvicina in casa Inter. Dopo un super inizio di stagione con Simone Inzaghi, la società nerazzurra sta lavorando per prolungare il contratto del centrale. Ecco le novità da Sportmediaset: "L’Inter e Milan Skriniar avanti insieme, per la fumata bianca è solo una questione di tempo. L'ex Sampdoria dovrebbe prolungare nelle prossime settimane fino al 2025, con ingaggio che dovrebbe passare dai 3 milioni attuali ai 4 più bonus”, si legge.