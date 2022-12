CdS – Rinnovo Skriniar, l’Inter attende la risposta a breve: fissata la ‘deadline’

L'Inter attende risposte da Milan Skriniar. Come riferisce il Corriere dello Sport, il club nerazzurro si aspetta che già questa settimana il difensore slovacco sciolga le proprie riserve sulla proposta di rinnovo presentata qualche settimana fa.

L'Inter ha messo sul piatto 6 milioni di euro netti più bonus a stagione. Un'offerta che non è competitiva come quella del PSG, da 9.5 milioni di euro premi compresi, ma i nerazzurri puntano su fattore: la voglia di Skriniar di restare a Milano.

Come rivela il Corriere dello Sport, il club nerazzurro non vuole andare oltre Natale per la risposta definitiva.