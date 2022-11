Rinnovo Skriniar, in arrivo nuovo tentativo: Marotta vuole convincerlo prima del Mondiale

Uno dei temi caldi in casa Inter è la trattativa per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar: il difensore slovacco è in scadenza a giugno, e al momento non è ancora stato trovato un accordo. La dirigenza nerazzurra, come scrive La Gazzetta dello Sport, spera di trovare una soluzione quanto prima: "Marotta vuole convincere Skriniar a firmare prima dell'inizio dei Mondiali. Un tentativo sarà fatto nei prossimi giorni. Ci sarà la fumata bianca? In caso di risposta negativa, la prospettiva di non riuscire a convincerlo in futuro sarà tanto più concreta quanto la squadra si allontanerà dalle posizioni di vertice e dunque dalla qualificazione alla prossima Champions".