Udinese-Atalanta non si giocherà oggi. La gara, valida per il decimo turno di Serie A e in programma alle 15:00 alla Dacia Arena di Udine, è stata rinviata a data da destinarsi a causa del maltempo che si è abbattuto sul capoluogo friulano.

L’arbitro La Penna ha deciso di posticipare la gara, che non si potrà giocare domani a causa dell’impegno in Champions League contro l’Ajax. Possibile recupero nel mese di gennaio, con due date papabili: il 13 o il 20.