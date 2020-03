GdS – Il rinvio favorisce la Juve, dai bianconeri nessun commento. Anche se Agnelli…

La scelta di rinviare cinque partite di Serie A, tra le quali anche l’attesissima Juventus-Inter, ha generato inevitabilmente un vortice di polemiche. Come riporta La Gazzetta dello Sport, “La Juventus ha scelto di non commentare il rinvio della partita con l’Inter. Il riferimento restano quindi le parole da presidente di Andrea Agnelli di lunedì a Radio24: «In questo momento la priorità per il Paese è la tutela della salute pubblica. Organizzare questa gara in uno stadio diverso dal nostro è complicato, anche se dispiace giocare a porte chiuse». Ronaldo a Sky ha tenuto la stessa linea: «Penso che non sarà bello giocare senza tifosi, ma la salute è la cosa più importante. Dobbiamo rispettare le decisioni degli organismi competenti. Se siamo d’accordo che la cosa più sicura per tutti è giocare a porte chiuse, allora dobbiamo rispettare questa decisione». Logico che, da un punto di vista sportivo, il rinvio favorisca la Juve rispetto all’Inter: in casa, con i suoi tifosi, ha raccolto 34 punti su 36 in A e 9 su 9 in Champions”.