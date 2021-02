Riotta: “Orgoglioso dello scudetto di cartone”. E Cruciani: “Non c’è mezza prova che fu uno scudetto rubato”

Discussione a Tiki Taka tra i due giornalisti Gianni Riotta e Giuseppe Cruciani su Calciopoli e lo scudetto assegnato all'Inter

Riotta, grande tifoso dell'Inter: "Sono orgoglioso dello scudetto che chiamano di cartone dell'Inter. Ci sono delle sentenze, non sono punti di vista".

Cruciani: "L'Inter è arrivata terza a 15 punti dalla Juve. Non c'è mezza prova che quello fu uno scudetto rubato, non esiste. L'Inter non doveva accettarlo lo scudetto".